Calciomercato Lazio | Mandas parte? Riflessioni in corso. E al suo posto...

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'arrivo di Sarri rimette in discussione le gerarchie in porta. Col Comandante tornano in rialzo le quotazioni di Provedel, era finito in panchina, scalzato da Mandas da inizio aprile, dal match contro l'Atalanta. Il greco era diventato il titolare, aveva convinto, il rinnovo di contratto aveva sottolineato il momento d'oro. Provedel sembrava potesse partire, su di lui s'erano informati Como, Torino e Udinese. Sarri però stima molto l'ex Spezia, l'aveva voluto lui nell'estate del 2022, fu uno degli artefici del secondo posto di quella stagione. Provedel ha faticato senza Sarri, ha perso sicurezze, può ritrovarle, insieme al posto da titolare. Tra i due c'è stima, Sarri stravede per il classe '94, è abile nel gioco con i piedi, può diventare un regista aggiunto, è fondamentale nello sviluppo della manovra dal basso. Se Provedel dovesse rimanere, occhio alla situazione di Mandas.

Senza Europa gli spazi si restringono, Sarri e Nenci stimano il greco, ma la società potrebbe aprire delle riflessioni. Mandas era arrivato a Roma per meno di un milione, potrebbe diventare una super plusvalenza. È un 2001, deve compiere 24 anni, età ancora verdissima per un portiere, ha già esperienza in Europa, il suo cartellino può arrivare a toccare quota 20 milioni. La Lazio non vorrebbe privarsene, ma di fronte a un'offerta del genere sarebbe difficile dire no. Mandas piace in Premier, occhio anche al Milan se dovesse partire Maignan. In caso di addio di Mandas, la Lazio pensa a Lorenzo Montipò per affiancare Provedel. È reduce da stagioni positive a Verona, il suo contratto è in scadenza tra un anno, può lasciare l'Hellas per circa tre milioni di euro. Mandas out e Montipò in? È uno scenario, per ora non ci sono trattative in corso. Ma lo "scambio" permetterebbe alla Lazio di avere liquidi per completare la rosa in altri reparti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.