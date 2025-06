Lazio, Malesani spiega: "Sarri è un bravo allenatore. Però Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato ai microfoni di Radio Radio, l'ex allenatore Alberto Malesani ha detto la sua sul cambio in panchina in casa Lazio, spendendo parole al miele sia per Sarri sia per Baroni, ogi nuovo allenatore del Torino. Eco di seguito le sue parole: “Sarri-Lazio? Allora, lo dico con un po’ di rimpianto. Sarri è uno degli allenatori che mi piace più di tutti nel panorama attuale calcistico. Anzi, è uno dei pochi che sono andato a vedere allo stadio dopo che non ho più fatto l’allenatore, perché mi incuriosiva vedere il suo lavoro dal vivo. Sono andato due o tre volte allo stadio a vedere Italiano e a vedere Sarri. Quindi ben venga, perché Sarri è un bravo allenatore secondo me. Però, dall’altra parte, mi dispiace per Marco Baroni, che ha iniziato con me e che comunque so, ho letto, che dovrebbe andare a Torino. Sono felice che abbia trovato subito un altro incarico, perché se lo merita. È passato in secondo piano il grande campionato che ha fatto con i biancocelesti”.

Poi ancora: “Anche con Baroni, come vedete, per una partita andata male, per i giornali è stato compromesso un anno intero di lavoro. Per noi che invece siamo dentro al calcio, per noi allenatori, per i giocatori, sappiamo benissimo che una partita non può scalfire un anno come quello di Baroni. Però la vita è questa, il calcio è questo, il mondo è questo. Va veloce anche lui, e purtroppo Marco è dovuto andare via”.

