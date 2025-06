Lazio, il calendario di Serie A: quando ci potrebbe essere il derby?

La Lega di Serie A, in vista del sorteggio del calendario in programma a Parma venerdì alle 18.30, ha reso note una serie di indicazioni da tenere bene a mente mentre verranno svelati gli abbinamenti della stagione. Tra queste alcune riguardano anche i derby e offrono delle importanti informazioni in vista del doppio confronto stagionale tra la Lazio e la Roma, specificando che non verranno calendarizzati alla prima giornata o nei turni infrasettimanali feriali. Di seguito la nota della Serie A.

LA NOTA SUI DERBY - "I derby saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9)". Inoltre, per quanto concerne l'alternanza casa-trasferta tra Lazio e Roma: "è prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO, FIORENTINA-PISA, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.