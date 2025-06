La Spagna batte la Francia e va in finale: solo panchina per Guendouzi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cinquina della Spagna contro la Francia nella semifinale di Nations League. Le Furie Rosse - guidate da uno Yamal autore di una strepitosa doppietta - batte i Bleus e vola in finale del torneo. Doppietta in tre minuti per la Spagna, che tra il 22' e il 25' si porta sul doppio vantaggio con Williams e Merino. Il 3-0 arriva al 54' con Yamal dagli undici metri, e il minuto segunte la rete del poker, che porta la firma di Pedri. Mbappé, su rigore, accorcia le distanze. Nel finale arrivano i gol di Cherki e Kolo Muani, oltre all'autorete di Vivian e per il definitivo 5-4. Solo panchina per Guendouzi che, seppur convocato dal CT della Francia, non è mai entrato in campo. La formazione di De La Fuente dovrà vedersela, in finale, contro il Portogallo di Martinez.

