Calciomercato Lazio | Pablo Torre sul futuro: "Vedremo cosa succederà..."

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Si è conclusa la stagione, ma inizia il periodo dedicato alle sfide tra nazionale. In particolare, a livello giovanile sta per iniziare l'Europeo Under 21, torneo che vedrà tra i protagonisti Pablo Torre, uno degli obiettivi della Lazio per rinforzare e ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione. Infatti, come vi avevamo raccontato, Pablo Torre è un'occasione che Lotito e Fabiani starebbero provando a sfruttare. Il giovane spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2026 e durante questa stagione ha giocato solamente 421' con la maglia del Barcellona.

L'Europeo Under 21 è un'occasione per mettersi in vetrina e mostrare il proprio valore. In un'intervista rilasciata a SPORT, Pablo Torre si è raccontato a 360 gradi, partendo dal tipo di giocatore che è: "Gioco bene in alto. Sia come ala sinistra che come interno. A volte mi sono allenato come ala destra e mi sono sentito bene. Anche come interno... Onestamente, il calciatore dove si sente bene e dove vuole stare è in campo". Poi ha parlato del passato e delle ambizioni per l'Europeo, passando anche per le problematiche avute con Flick. Il classe 2002 ha avuto diversi infortuni, ma nonostante ciò non è contento del minutaggio che il tecnico blaugrana gli ha concesso: "Penso che avrei potuto giocare molti più minuti, credo di essermeli guadagnati. C'era molta concorrenza ed era difficile entrare, ma penso che non sia stato giusto e gliel'ho detto in un colloquio che ho avuto con lui".

Poi sul futuro: "Dove mi vedo la prossima stagione? In questo momento sono concentrato sui Campionati europei. Sono molto motivato, come non lo ero da tanto tempo. Vediamo cosa succede, non voglio pensare oltre, sono qui felice con i miei compagni, con l'allenatore e vediamo se riusciamo a vincere l'Europeo. Alla fine tutti vogliamo giocare e il luogo in cui siamo più felici è il campo. Vedremo cosa succederà".

