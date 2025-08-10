Juve, Tudor rabbioso: "Ci considerano quarti. Scudetto? Non servono proclami"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È un Tudor rabbioso e determinato a far ricredere gli addetti ai lavori quello che ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia dell'amichevole della sua Juventus contro il Borussia Dortmund. L'allenatore bianconero ha sollevato il tema relativo alle aspettative nei confronti della sua squadra: "Ci considerano da terzo, quarto o quinto posto nelle previsioni sul campionato. Questa è una cosa che a me personalmente motiva tanto, deve toccare il nostro orgoglio e spingerci ad andare ancora più forte".

L'ex tecnico della Lazio ha voluto sottolineare la necessità, da parte dei giocatori, di entrare sempre in campo con l'atteggiamento giusto, di essere competitivi e prendere tutto come un grande stimolo. Poi, alla domanda se la sua formazione sia effettivamente in lotta anche per lo Scudetto, Tudor ha risposto con fermezza: "Non servono proclami (...) Sono sicuro che saremo una squadra bella, gusta, organizzata, tosta e difficile da battere".

