Lazio, cresce ancora il dato sugli abbonati: superato un altro anno da record

I tifosi sono al fianco della squadra, pronti a sostenerla nonostante tutto e il dato sugli abbonamenti, costantemente in crescita, ne è la prova. In vista della nuova stagione Zaccagni e compagni potranno contare, ancora una volta, sul supporto del popolo laziale e ad oggi, come appreso dalla nostra redazione, si è raggiunta quota 27.600 tessere sottoscritte. Numeri importanti, quasi da record considerando che, dopo aver scavalcato l'annata 2022/23, è stato superato quello raggiunto nella stagione 2009/10 quando a fidelizzarsi furono 27334.

Il dato è destinato a crescere ancora, ma è certo che l'attuale campagna abbonamenti si colloca tra le migliori dell'era Lotito considerando che numeri migliori si sono registrati, in seguito a delle riaperture, solamente nel 2023/24 con 30333 abbonati, nell'annata 2024/25 si è toccata quota 29036 e nel 2004/05 si è arrivati a 28731 spettatori fissi.

