Calciomercato Lazio | Sarri e non solo: la CAA Base propone un talento...

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome è circolato nelle ultime ore, è stato proposto dall'agenzia che cura gli interessi di Sarri, ne ha la procura. Si tratta di Roony Bardghji, classe 2005, talento splendente del calcio svedese, in forza però al Copenaghen. Il contratto con il club danese scadrà a dicembre, può essere preso a un prezzo accessibile, anche perché è reduce da una stagione tormentata. Si era fermato nel maggio del 2024 per la rottura del legamento crociato, è rimasto fuori dieci mesi, si è rifermato a maggio per un problema muscolare. Bardaghji è un talento, ala destra, gioca a piede invertito, è un mancino.

Prima dell'infortunio al ginocchio stava brillando, era a quota undici gol in 37 presenze. Ha esordito in prima squadra a 16 anni e ha segnato il suo primo gol alla seconda partita giocata tra i grandi. La famiglia ha origini siriane, lui è nato in Kuwait, ma Bardaghji è cresciuto nel paese scandinavo e ha scelto di rappresentare la Svezia con cui ha fatto tutta la trafila delle sezioni giovanili. È stato proposto alla Lazio dalla Caa Base, su di lui ci sono diversi club italiani e stranieri, del resto - seppur tormentato dagli infortuni nell'ultimo anno - il giocatore è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. La Lazio valuta la proposta, il Copenaghen si è arreso a perderlo, vorrebbe non farlo a parametro zero, per cederlo chiede meno di 10 milioni di euro.

