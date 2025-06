Calciomercato Lazio | Torna di moda un terzino dal Belgio: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito e Fabiani iniziano a studiare le prime mosse in accordo con Sarri per migliorare la rosa. Sono molti i profili monitorati, ma l'affondo verrà fatto solo se il tecnico darà il placet. Pochi innesti, ma utili, giovani e di valore. Si può riassumere così il piano del mercato estivo sotto la guida di Sarri. La prossima stagione non si può sbagliare, Sarri è chiamato a fare meglio di Baroni, da poche ore ufficialmente nuovo allenatore del Torino, e tornare in Europa.

C'è più di un filo che lega la Lazio e il Torino, non si tratta solo di Marco Baroni. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, i due club sarebbero interessati ad Archie Brown, terzino inglese in forza al KAA Gent, in Belgio. I biancocelesti, ai quali già era stato accostato la scorsa estate, sono però in seconda fila rispetto ai granata. Il classe 2002 in questa stagione ha realizzato 3 gol e fornito 7 assist. Il profilo piace ed è in linea con il progetto del club, ma prima di entrare nel vivo degli affondi bisognerà ancora attendere.

