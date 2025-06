Calciomercato Lazio | L'Inter punta Rovella e Gila: ecco lo scenario

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa

L'Inter sta per chiudere con Chivu, sarà il romeno il nuovo allenatore nerazzurro. Scelta coraggiosa e che fa discutere, ma intanto Marotta e Ausilio hanno già cominciato a pianificare il mercato. Sul taccuino del club nerazzurro ci sono anche due giocatori biancocelesti. Si tratta di Nicolò Rovella e Mario Gila. Il centrocampista è in cima alla lista dei desideri dell'Inter, ve l'avevamo anticipato. È considerato il profilo perfetto per ringiovanire il reparto e dare nuova linfa a una mediana tra le più "vecchie" d'Europa. Rovella è un 2001, nazionale italiano, piace perché può giocare da vertice basso o da mezzala. L'Inter sa che la Lazio non vuole privarsene, sa che il costo è alto, almeno 50 milioni di euro e sa che Lotito e Fabiani non vorrebbero cedere a club italiani. Ma un tentativo verrà fatto, a patto che esca un giocatore importante. Gli indiziati sono Frattesi e Barella.

Sull'ex Sassuolo c'è il Napoli che vorrebbe regalarlo a Conte per rinforzare il pacchetto delle mezzali azzurre. Per chiudere l'Inter chiede almeno 35 milioni di euro, cifra che comunque non basterebbe per convincere la Lazio a cedere Rovella, l'Inter potrebbe però giocarsi la carta Pio Esposito che piace molto a Sarri e che i nerazzurri valutano circa 20 milioni di euro. Altro candidato alla partenza è Nicolò Barella che ha richieste in Premier e che Inzaghi vorrebbe convincere a trasferirsi all'Al-Hilal. L'Inter per far partire il centrocampista sardo vuole almeno 70 milioni di euro, una cifra che consentirebbe l'assalto a Rovella, anche qui potendo giocarsi la carta Esposito. Discorso simile per quanto riguarda Mario Gila. All'Inter piace molto, il problema è sempre la valutazione che ne fa la Lazio che, tra l'altro, deve corrispondere il 50% della cessione al Real Madrid. Per questo Lotito per lo spagnolo vuole almeno 50 milioni di euro, che significherebbe incassarne 25. Una cifra troppo alta per i nerazzurri che per ora infatti non hanno affondato, muovendosi solo attraverso l'agente del giocatore, Alejandro Camano, lo stesso di Lautaro, che con la dirigenza nerazzurra ha un rapporto forte. Su Gila ci sono anche PSG, Chelsea, Milan e due club della Saudi Pro League.

