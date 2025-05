Calciomercato Lazio | Gila, che intreccio! Lo cerca il Bournemouth per il dopo Huijsen

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Storie di mercato che si intrecciano, vicende che creano effetti domino e reazioni a catena. Real Madrid - Bournemouth - Lazio: acquisti e cessioni uniscono queste tre squadre a livello di obiettivi di mercato. Il club inglese, infatti, ha appena lasciato partire Dean Huijsen ai Blancos in vista della prossima stagione.

Con questa trattativa dovrà fare i conti anche la società biancoceleste, visto che ora, secondo quanto riportato dal portale spagnolo mundodeportivo.com, il Bournemouth è interessato a Mario Gila. È l'ultima squadra di una lunga lista di pretendenti: dal Chelsea al Bayern Monaco, dal PSG al Manchester City, fino ad arrivare a Milan, Inter, Juventus e... Real Madrid.

Proprio le Merengues infatti hanno seguito da vicino negli ultimi anni la crescita del centrale della Lazio. Sulla sua futura rivendita, tra l'altro, hanno anche il 50% (opzione inserita al momento della cessione quasi tre anni fa). Il tecnico delle 'Cherries' Andoni Iraola avrebbe già segnalato Gila alla sua società come possibile sostituto di Huijsen. La valutazione della Lazio, però, attualmente si aggira intorno ai 55-60 milioni di euro. Da capire se il Bournemouth sarà effettivamente disposto a spendere questa cifra per farlo sbarcare in Premier League.

