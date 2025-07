Lazio, Petrucci (Sky): "Così non si protegge Sarri! La conferenza..."

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto il giornalista di SkySport Matteo Petrucci. Nel suo intervento si è espresso sulla situazione relativa alla conferenza di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio, che sarà chiusa alla stampa. Di seguito le sue parole.

"In venticinque anni di carriera non ricordo conferenze fatte in questo modo. Così comunque non si protegge Sarri. Lui ha sempre risposto a tutte le domande, forse in questo modo si vuole difendere qualcun altro. La mia domanda al riguarderebbe il mercato bloccato, se questa situazione lo preoccupa o se può invece rappresentare una sfida per lui. Non penso che chi manderà domande per la presentazione debba entrare in una lista nera, spesso ci sono esigenze lavorative e c'è chi non può permettersi di non fare la domanda".

