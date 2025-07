Lazio, Pedullà si schiera: "Le conferenze devono essere aperte, altrimenti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Continua a far discutere la decisione della Lazio nel chiudere la conferenza stampa di presentazione di Sarri al pubblico e ai giornalisti. Sul tema è intervenuto il giornalista Alfredo Pedullà, che su X ha scritto il suo pensiero. Di seguito le sue parole: "Le conferenze (ogni conferenza: dal RealMadrid alla terza categoria) devono essere aperte al pubblico, ai giornalisti, alle domande. Altrimenti la presentazione di qualsiasi allenatore, Sarri compreso, non avrebbe senso. E non avrebbe senso, per qualsiasi allenatore, prestarsi a simile balletto. Per un monologo vado al Sistina: toglimi tutto, ma non la libertà".

