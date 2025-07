Immobile, parla Signori: "Abbiamo fatto la storia della Lazio, ma al Bologna..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile sarà presto un nuovo giocatore del Bologna, è atteso solo l’annuncio che ufficializza il trasferimento. L’ex capitano della Lazio aveva lasciato la Capitale per una nuova avventura al Besiktas, in Turchia, ma ora è pronto a tornare in Italia, soprattutto in Serie A, e lo farà con la maglia rossoblù.

Un nuovo inizio per l’attaccante che ha l’appoggio, tra gli altri, di Beppe Signori. Entrambi con un passato in biancoceleste, “abbiamo fatto la storia della Lazio” ha sottolineato l’ex calciatore a La Gazzetta dello Sport. “Lui ha segnato più gol di me e - ha proseguito - l’idea di poter scalare le vette dei cannonieri italiani sarà uno stimo importante che lo renderà carichissimo”. Su una cosa non potrà batterlo, lo ha sottolineato con ironia Signori: “non farà più gol di me col Bologna, 86…”.

