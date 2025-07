Lazio, l'Ordine dei Giornalisti sulla conferenza di Sarri: "Decisione assurda"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta facendo molto discutere la decisione della Lazio di presentare Maurizio Sarri in conferenza stampa decidendo di non includere, nella stessa, i giornalisti. La presentazione del tecnico, come si legge nella nota della società “Non sarà aperta al pubblico né alla stampa in presenza”.

Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti e anche al Consiglio Regionale dei Giornalisti del Lazio che trova inaccettabile la decisione della società di presentare il tecnico senza la presenza dei giornalisti e con le domande, come ai tempi del Covid, inviate via mail in anticipo. Secondo il presidente Guido D’Ubaldo in questo modo non si garantisce la libertà di informazione.

"Invitiamo la Società Sportiva Lazio a rivedere questa assurda decisione. Il presidente Lotito, al quale vanno i nostri auguri di pronta guarigione, iscritto al nostro Ordine, dovrebbe essere sensibile a questa civile forma di protesta. Nei prossimi giorni inviteremo i responsabili dell’ufficio stampa del club per un confronto sulla situazione", queste le parole di D’Ubaldo.

