Lazio, Gregucci: "L'umore non è buono ma a parlare sarà il campo"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Angelo Gregucci ha detto la sua a cinque giorni dal ritiro che la Lazio inizierà a Formello alla guida di Maurizio Sarri. In particolare l'ex biancoceleste si è soffermato sulle aspettative per il prossimo campionato: "Per quanto riguarda la Lazio dobbiamo aspettare il campo, sono curioso di vedere le nuove idee di Maurizio o le vecchie su un 20% di giocatori che non conosce. L’umore al momento non è buono, non si parte con il vento in poppa: dobbiamo solo aspettare il lavoro di Sarri, le prime partite ufficiali, lo scacchiere tattico nuovo, l’impatto su Dele-Bashiru e gli altri. A mio avviso, per il club, questi ragazzi nuovi (Dele-Bashiru, Noslin… ndr) può dare un plus con Sarri, cosa che non è avvenuta con Baroni".

"Federico Martellucci? Tra le notizie poco entusiasmanti dell’estate, questa potrebbe essere la peggiore: un nostro ragazzo che lascia la nostra squadra per la Roma, forse non conosce bene la storia del settore giovanile biancoceleste. Noi abbiamo cresciuto molti dei giocatori che hanno poi avuto un grande valore, vedi Di Canio, Nesta, D’Amico e tanti altri. Il nostro è sempre stato un settore giovanile nobilissimo".

