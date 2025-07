Lazio, Cardone: "Presentazione Sarri? Scelta che alimenta il pessimismo"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento a Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone si è espresso sulla decisione della Lazio di svolgere la conferenza stampa di presentazione di Sarri senza la presenza di giornalisti.

"Nei giorni scorsi avevo fatto dei riferimenti, bisognava capire le modalità, sapevo che qualcosa bolliva in pentola. Fatico a capire le motivazioni. Mi è stato detto che il momento è complesso. Ma la presentazione di Sarri era forse l’unico momento di confronto positivo con un personaggio che la società ha fatto bene a riportare. Il mister è spiazzato da questa cosa, non mi sorprende, è uno che non si è mai sottratto. Era un vero e proprio evento, è stato trasformato in un ennesimo motivo di bufera. Non vedo segnali di luce e continuo a non vederne. Proprio perché il momento non è positivo, una scelta del genere non fa altro che alimentare il pessimismo".

