Ancelotti, dalla Spagna arriva la condanna per evasione fiscale: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex allenatore del Real Madrid, oggi ct del Brasile, Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere dal tribunale spagnolo per evasione fiscale. Il tecnico dovrà risarcire 386mila euro di tasse non pagate. Secondo la legge spagnola, comunque, Ancelotti non andrà in carcere dato che la pena è inferiore a due anni e lui non ha precedenti penali.

La Procura aveva accusato Ancelotti di aver evaso un totale di 1.062.079 euro nei periodi fiscali del 2014 e del 2015.

