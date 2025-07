Lazio, parla Ulivieri: "La conferenza con domande scritte nemmeno per ipotesi"

Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ha parlato dell'ultima vicenda relativa alla conferenza di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio. La società, infatti, aveva annunciato che all'evento non avrebbero partecipato i giornalisti in presenza, ma solo con domande scritte; salvo poi rinviare il tutto.

Queste le sue parole: "L’idea di una conferenza stampa di un allenatore, senza giornalisti in presenza, con domande scritte 'razionate', fatte arrivare in società alla vigilia, non mi garba, anche soltanto come ipotesi. Meglio che non si sia tradotta in realtà. Ho pensato che a domande scritte magari sarebbero seguite risposte scritte, ma non riuscivo a immaginare risposte scritte da chi e dirette a chi. Senza contare che si trattava della conferenza stampa di presentazione dell’allenatore, dunque un appuntamento molto importante. Sono tempi molto tortuosi, ma non sono queste le scorciatoie di cui abbiamo bisogno. Per questo dico: grazie Maurizio, tra allenatori ci si intende".

