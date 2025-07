Chirico dubbioso: "Alla Lazio c'è un casino enorme, non capisco..."

TUTTOmercatoWEB.com

Marcello Chirico non riesce a spiegarsi cosa sta accadendo alla Lazio. A Formello, infatti, dopo la notizia del mercato in entrata bloccato e diverse gaffe degli ultimi giorni, era stata organizzata la conferenza stampa di Sarri senza giornalisti in presenza. Alla fine, però, la presentazione è stata rinviata. Queste le sue parole in merito: "Alla Lazio c'è un enorme casino, non capisco cosa stia succedendo. Come ha fatto ad accettare Sarri dicendo di non sapere nulla della situazione?".

