Paglia attacca: "Alla Lazio mancano i fondamentali della comunicazione"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex responsabile della comunicazione della Lazio Guido Paglia. In particolare si è espresso sulle ultime vicende che si sono susseguite a Formello, soprattutto legate alla conferenza stampa di presentazione di Sarri. Queste le sue parole: "Quando non si affida la comunicazione a un giornalista, a un professionista, queste sono cose che possono accadere. Le figuracce sono all'ordine del giorno. Trovo la cosa di uno squallore indicibile. Come gli è potuto venire in mente di fare una cosa del genere? Mancano i fondamentali della comunicazione. Sarri si sarebbe chiamato fuori da certi argomenti, quindi ci si sarebbe spostati su argomenti di campo. Non credo che ci fosse una questione di 'tutela' in ballo. E' un autogol".

"L'unico elemento positivo per la tifoseria è il fatto di aver ripreso Sarri e di averlo convinto. Non credo possa aver avuto garanzie particolari, quindi l'unica giustificazione è un profondo attaccamento alla tifoseria. E questo era l'unico elemento che avrebbe galvanizzato la tifoseria in conferenza. E avrebbe creato un dualismo con il presidente, ed è questo il problema. La Lazio ha fatto un unico grande acquisto, Sarri, a cui viene impedito di parlare. Il vero tema da affrontare era il passaggio da Baroni e il suo modulo al 4-3-3, se certi giocatori sono adattabili per il suo calcio. Solo qui poteva andare in difficoltà. Ora vedremo cosa succederà a fine ritiro".

