WOMEN | Italia, Oliviero: "La Spagna non ci fa paura. La qualificazione..."

Elisabetta Oliviero, difensore della Lazio Women e dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista dello spareggio contro la Spagna che mette in palio punti preziosi per la qualificazione ai quarti di Euro 2025. "Vivere l’emozione di essere qui e partecipare a questo Europeo è indescrivibile - ha spiegato l'azzurra - non sono parole dette così a caso, ma perché non riesco a trovarne di migliori. La fortuna, mia e di tutte, è che in questo momento il gruppo è unito e le ragazze più grandi sono pronte a supportarci nonostante sia la nostra prima volta, e siamo tante all’esordio, e siamo un gruppo in grado di sopperire all’emozione e dare il massimo. Tutto lo staff ha la massima fiducia in tutti noi e non è importante chi scende in campo nelle partite, ma il contributo che diamo tutte ogni giorno. Fiducia di Soncin? Sono contenta che si fidi di me, ma credo che abbia fiducia in ognuna di noi che siamo qui. Ed è una fiducia reciproca”.

QUALIFICAZIONE - "Si conquista con tanta fiducia l’una nell’altra, con la voglia di ottenere questo risultato per tutte e per questo paese fantastico che ogni giorno rappresentiamo, si conquista passo passo tutte insieme. Lo vogliamo e sicuramente il nostro atteggiamento contro la Spagna non sarà differente rispetto a quello che avremmo avuto con altre avversarie”.

DELUSIONE PORTOGALLO - "La cosa bella del calcio è che non c’è tempo per guardare indietro, sia nel bello sia nel brutto, e l’unica cosa che si ricorda e che conta è ciò che verrà. Ed è a quello che vogliamo puntare. Abbiamo un po' sofferto, ma siamo state comunque solide e compatte, era importante non perderla e così è stato. Siamo ancora qui che corriamo verso il nostro obiettivo. Poi ognuna di noi nel suo piccolo ha analizzato cosa poteva fare di più, ma la cosa importante era restare ancorate al nostro sogno".

GRAVINA - "Sono contenta delle parole del presidente nei nostri confronti. È così e lo vediamo negli occhi di Girelli che si emoziona dopo il gol e ci fa credere che i sogni e i valori siano fondamentali. Lei come la determinazione di Bonansea negli allenamenti, la voglia di lavorare di chi ha vinto, ha tirato su coppe, ma non perde ogni giorno l’occasione di fare un passo avanti. Sono valori che dobbiamo raccogliere e portarci dentro. Mi emoziona parlare di questo perché è bello essere qui con loro e imparare ogni giorno da giocatrici che sono davvero di grandissimo esempio”.

SPAGNA - "Dobbiamo pensare a non prendere gol perché in qualche modo le nostre punte uno lo fanno. Abbiamo la consapevolezza di avere un ottimo attacco, con giocatrici fantastiche, ma siamo anche una difesa molto solida che può non prendere gol e dobbiamo credere in questa cosa. Io non la chiamerei paura e non per spavalderia. Noi ci giochiamo la nostra partita con moltissimo rispetto per l’avversaria, come di qualsiasi altra nazionale. È giusto che loro facciano il loro cammino come noi il nostro e dopo domani non c’è alcun tipo di timore, ci divertiremo insieme e ce la giocheremo come sempre”.

EUROPEO - "La cosa che mi ha colpito di più è il seguito delle persone, l’energia, la voglia di tifare e di stare insieme anche fra diverse tifoserie. Contro il Portogallo c’è stata una grandissima ola che ha coinvolto entrambe le tifoserie ed è uno spot per il calcio. Tutto questo ti trasmette energia e passione per questo sport e ti fa capire la voglia incredibile di divertirsi tutte insieme. Sogno? Penso di aver sognato a occhi aperti questo momento. Essere qui con questo staff, queste ragazze e questa energia sarebbe un regalo enorme per festeggiare il mio compleanno e mi auguro che accada perché ce lo meritiamo tutti. Sarebbe un attimo anche di svago per ricaricarci e arrivare alle partite successive ancora più cariche”.

SUPPORTO - "Fortunatamente non ho dovuto prendere in mano il telefono perché la mia famiglia era lì e dunque sono riuscita ad abbracciare i miei fratelli e mia mamma che erano sugli spalti a vedermi giocare. Dopo il fischio finale col Portogallo c’è stata un po' di delusione perché eravamo vicinissime al traguardo, ma era solo un momento per vivere questi giorni per dimostrare che a questa Italia non manca nulla”.

TIFOSI - "Sicuramente stiamo vivendo un cambiamento fantastico. Questa energia non è solo intorno a noi , nelle persone presenti qui, ma ci arriva anche da lontano. Si sente la voglia di guardare le nostre partite, di divertisti ed essere al nostro fianco. Ci aiuta tantissimo a fare un passo in più ogni volta”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE