Calciomercato Lazio | Dall'Ucraina: "Per il centrocampo spunta Sudakov"

© foto di Federico Titone

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome per il centrocampo della Lazio: dall’Ucraina è spuntato il profilo di Heorhij Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riportato dal profilo X footballnewsukr, infatti, la società biancoceleste sarebbe interessata all’acquisto del classe 2002 ucraino. In passato, tra l’altro, è stato molto vicino al Napoli: alla fine però l’affare non è mai andato in porto.

La valutazione del club attualmente è molto alta, e al momento la Lazio non ha margini di manovra in entrata a causa dell’indice di liquidità bloccato. Sudakov resta comunque un nome interessante: quest’anno in 37 presenze (tra competizioni nazionali e Champions League, per un totale di 3.081 minuti) ha messo a referto 15 gol e 6 assist.

