Lazio, Mattei: "Indice di liquidità? Alibi per Lotito. Quando cambieranno le regole..."

Stefano Mattei ha parlato dell'indice di liquidità che sta bloccando il mercato della Lazio ai microfoni di Radiosei, definendolo come un'attenuante utile a Lotito per non investire. Queste le sue dichiarazioni: “Adesso la Lazio non può acquistare per il blocco dovuto all’indice di liquidità che rappresenta anche un alibi. Quando non ci saranno più queste regole, la società sarà spalle al muro perché avrà meno attenuanti per non investire. Paradossalmente sarà un bene per la Lazio, ma un problema per Lotito. Quello che mi chiedo è se la Lazio ha ed avrà le risorse economiche di poter acquistare calciatori, per investire sul mercato anche nel momento in cui cadrà l’attuale restrizione. Con questo modello di gestione perché le cose in futuro dovrebbero cambiare? Il player-trading è da sempre una soluzione da utilizzare, o non hanno saputo farlo o hanno sbagliato a scegliere di non farlo”.

