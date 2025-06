Roma senza main sponsor? Accordo in scadenza con Riyadh Season

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbe uscire senza main sponsor la nuova maglia della Roma. Stando a quanto riportato da Il Romanista, infatti, l'accordo con Riyadh Season è in scadenza e al momento non ci sarebbero trattative in corso per il rinnovo dopo due stagioni. Per questo ora il kit per la prossima stagione dei giallorossi potrebbe essere vuoto, senza main sponsor. Eventualmente poi la società giallorossa dovrà adoperarsi per trovarne uno nuovo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.