Lazio, Agostinelli: "La conduzione di Lotito sarà sempre la stessa..."

Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato della situazione sul mercato che sta vivendo la Lazio. Al momento, infatti, la società biancoceleste non può fare acquisti: prima deve vendere e sbloccare l'indice di liquidità. Di seguito le sue parole: “Fabbian e Fazzini certamente non hanno problemi di età e di margini di crescita. Il primo è più bravo negli inserimenti, il secondo ha maggior tecnica individuale. La conduzione Lotito è sempre la stessa. La Lazio non farà grandi cose sul mercato. Penso che sicuramente due giocatori arriveranno, i nomi che sto leggendo adesso rispecchiano anche le idee di Sarri. Credo lui voglia un terzino sinistro se si cede Tavares, una mezzala, che ritengo la necessità prioritaria, ed una punta centrale di movimento. Più di questo non credo si farà in avanti. Questo con la speranza di tornare in Europa”.

