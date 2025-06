Lazio | Danimarca U21, Provstgaard: "Sono orgoglioso della mia squadra"

La Danimarca U21 ha salutato l'Europeo. Ai quarti di finale ha avuto la meglio la Francia (di Loum Tchaouna) che ha sconfitto gli scandinavi per 2-3 ed è volata in semifinale. Nel post partita, ai microfoni di Uefa.com, ha parlato il capitano della selezione danese, nonché difensore della Lazio, Oliver Provstgaard. Di seguito le sue parole.

"È stata una giornata davvero sfortunata. Siamo pieni di emozioni in questo momento, ma dobbiamo lottare. Abbiamo giocato, per me, la nostra migliore partita di questo torneo. Ma congratulazioni alla Francia. Sapevamo che avevano una panchina forte, anche per poter schierare un attaccante di peso (Barry, ndr) alla fine. Ci ha creato qualche problema perché dovevamo stare più attenti a lui. Quindi c'erano più spazi sulle fasce, e poi l'uno contro uno in cui hanno deciso la partita. Sono così orgoglioso della squadra e delle nostre prestazioni. Avremmo potuto davvero arrivare in semifinale senza che la gente ci desse della fortuna. Direi che se abbiamo vinto oggi, ce lo siamo meritato pienamente. Me lo porterò a casa in Danimarca".

