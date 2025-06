Lazio, Sarri sogna la Champions: i precedenti senza Europa fanno sperare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Per la prima volta dopo nove anni, la Lazio ha concluso la propria stagione con la mancata qualificazione alle coppe europee. Da questo scenario, Sarri è pronto a fare di necessità virtù, sfruttando l'assenza di impegni infrasettimanali per ridurre il gap con le rivali e sognare un posto in Champions. Come sottolineato da Il Messaggero, i biancocelesti partono al nono posto per valore di mercato e prezzo d'acquisto, con Mau che ha invitato ripetutamente al realismo nel confronto con le altre concorrenti per l'Europa.

A infondere speranza per un obiettivo che in questo momento sembra più un miraggio che una possibilità concreta, sono i confortanti precedenti nelle annate senza impegni europei. Le 5 stagioni senza Europa nell'era Lotito hanno sempre visto la Lazio protagonista di annate positive in campionato o di buoni percorsi in coppa. Nel 2016/17 la formazione di Inzaghi terminò quinta e perse in finale di Coppa Italia contro la Juve, stesso destino toccato ai biancocelesti di Pioli nel 2015, che arrivarono addirittura terzi. Nel 2010-11 la squadra di Reja finì quarta e mancò l'accesso in Champions solo gli scontri diretti, mentre con Delio Rossi vinse la coppa nazionale nel 2009 e si qualificò in Champions nell'annata 2006/07.

Sarri, che ha sempre mal gradito i troppi impegni settimanali, senza coppe europee può vedere il bicchiere mezzo pieno, ma dovrà stare attento a placare qualsiasi eccesso di euforia per un obiettivo che resta comunque complicatissimo.

