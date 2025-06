Arechi gara sospesa, ma il risultato non cambia: Samp salva, Salernitana in C

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

AGGIORNAMENTO - La gara tra Salernitana e Sampdoria è stata sospesa definitivamente. Termina quindi 0-2 in favore della Sampdoria anche se il risultato non sarà omologato, con il club blucerchiato che otterrà il 3-0 a tavolino. Non cambia nulla però ai fini del verdetto: la Sampdoria è salva e rimane in Serie B, la Salernitana retrocede in Serie C.

Succede di tutto all'Arechi nella sfida di ritorno tra Salernitana e Sampdoria, valida per i play out di Serie B. Con i blucerchiati avanti per 2-0, punteggio che condanna i granata alla Serie C, la sfida è stata sospesa nel secondo tempo a causa del lancio di oggetti in campo.

Seggiolini divelti, fumogeni e oggetti di ogni tipo lanciati dagli spalti hanno costretto l'arbitro Doveri a mandare le squadre negli spogliatoi e a sospendere il match. Nel frattempo la polizia in tenuta antisommossa si è posizionata sotto il settore più caldo dell'Arechi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.