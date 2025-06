Lazio e Cosmopolitano, l’intesa continua: Grassadonia in Brasile, Amarildo garante del progetto

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

L’intesa tra la Lazio e il Cosmopolitano Futebol Clube prosegue con forza e nuove prospettive. Il club paulista, da tempo impegnato nella formazione dei giovani calciatori brasiliani, rappresenta uno dei punti di riferimento per il progetto biancoceleste in Sud America. Dopo la visita di Enrico Lotito nei mesi scorsi, ora è il momento di Gianluca Grassadonia: l’allenatore della Lazio femminile è volato in Brasile per approfondire la conoscenza della realtà locale, valutare strutture e talenti emergenti.

Ad accoglierlo Amarildo, storico ex attaccante della Lazio e attuale coordinatore tecnico del Cosmopolitano, oggi figura chiave nell’accordo tra le due società. È lui il garante dell’intesa sull’asse Italia-Brasile: "Stiamo lavorando tanto da queste parti per far crescere la sinergia con la Lazio – ha dichiarato in esclusiva ai microfoni di LaLazioSiamoNoi.it – Siamo in compagnia di mister Grassadonia, che il direttore Fabiani ha voluto qui per visionare il tutto".

Il tecnico biancoceleste, entusiasta per l’esperienza, ha raccontato: "Sono qui da qualche giorno e l’impressione è più che positiva. Sto visionando le strutture e alcuni calciatori. Ho parlato con lo staff e ho riscontrato un’organizzazione importante. Questo club è in crescita, sta investendo molto nelle strutture. Ora vediamo se riusciremo a dare continuità al progetto, magari portando qualche ragazzo a Roma per le giovanili".

Occhio puntato su due talenti: un classe 2008 e un 2011 che hanno attirato l’interesse di Grassadonia. "Si tratta di profili tecnici ma anche dinamici, di gamba e motore – ha spiegato – Il 2008 può essere aggregato alla Primavera, ma è di prospettiva anche per il futuro...". L’obiettivo resta chiaro: costruire un ponte solido tra Roma e il Brasile, scoprire giovani di talento e accompagnarli in un percorso di crescita all’interno del mondo Lazio. Un progetto che evolve e si rafforza, con Amarildo a fare da punto di riferimento e garante di una sinergia che guarda lontano.

