Calciomercato Lazio | Miller, parla il padre: "Futuro? Vedremo dove..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Lennon Miller è una delle stelle nascenti del calcio scozzese. Il classe 2006 è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Motherwell e sta iniziando a ritagliarsi il suo spazio anche con la maglia della Scozia, in Nazionale. Il suo talento, oltre al fatto che ha il contratto in scadenza nel 2026, lo rende un obiettivo interessante per molti club in Europa, soprattutto in Italia.

Infatti sembrerebbe che diversi club di Serie A, tra cui la Lazio, siano interessati al giocatore, ma non ci sono stati passi concreti. Non sarebbe la prima volta che un calciatore scozzese trova fortuna in Italia. Ci sono gli esempi attuali di Ferguson, McTominay e Gilmour, tre protagonisti nel campionato italiano e compagni di nazionale di Miller. Ai microfoni del Daily Record, il padre di Lennon, Lee Miller (ex attaccante dell'Aberdeen) ha parlato del futuro del figlio e del rapporto con i tre compagni di nazionale sopracitati: "Lennon li vede, li conosce nella squadra scozzese e ha fatto davvero bene, ha prosperato in quell'ambiente. Credo che Scott McTominay si sia preso una bella cotta per lui. Ha avuto modo di confrontarsi con lui, di scambiarci idee e di giocare al suo fianco. Anche Billy è stato fantastico con lui e credo che lui e Lennon si siano completati a vicenda nella seconda partita, anche se tutti diranno che si tratta del Liechtenstein. Non sarebbe stato importante contro chi avesse giocato Lennon in quella partita, lui gioca allo stesso modo. Questo gli fa onore, perché molti giovani calciatori entrano in campo e si tirano indietro o provano qualcosa di diverso dal loro gioco. È stato pazzesco perché sembrava così creativo".

Si parla tanto del suo futuro e del possibile passaggio in Italia, ma le pretendenti sono in tuta Europa: da Glasgow alla Germania, dall'Inghilterra alla Francia, passando anche per il Belgio. Il Belpaese rimane il favorito, anche visti i successi di calciatori come Ferguson, che a 22 anni lasciò l'Aberdeen per firmare per il Bologna e diventare immediatamente titolare; o gli stessi McTominay e Gilmour, divenuti Campioni d'Italia con il Napoli. I due darebbero senza dubbio il benvenuto al loro nuovo compagno di squadra scozzese al Napoli, ma il padre di Miller ritiene che potrebbe non essere la soluzione migliore per il figlio: "Se giocherebbe al Napoli? Non so se lo farebbe. Va bene dire che il Napoli è un club incredibile, ha giocatori straordinari. Ma deve esserci uno spazio in cui possa inserirsi, crescere e progredire. Tutto dipende dai percorsi. Lewis Ferguson avrebbe potuto andare da un'altra parte e non essere un titolare, e sì, si può lavorare e diventarlo. Ma ci deve essere un vero e proprio percorso che permetta a un giocatore di farlo. Molti giocatori si perdono in questa situazione. Vanno in una squadra pensando: ‘Bene, questo è un club enorme, posso andare lì e posso prosperare’, e a volte dipende dal manager, Il quale potrebbe dire ‘no, non fai per me’. Quindi tutto deve allinearsi ed è molto difficile. Speriamo che accada e vedremo dove lo porterà".

