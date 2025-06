Calciomercato Lazio | L'Al-Hilal non molla Tavares: la situazione

L'Al-Hilal torna su Nuno Tavares. Il club arabo è alla ricerca di un terzino sinistro e oltre a Theo Hernandez, che per il momento sembra abbia rifiutato la destinazione, starebbe continuando a sondare il laterale della Lazio. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com, che ha rivelato come la squadra allenata da Simone Inzaghi starebbe considerando di avanzare ai biancocelesti un'altra offerta per il portoghese.

La Lazio valuta Tavares non meno di 30 milioni di euro e non vorrebbe privarsene, ma a sbloccare una sua eventuale cessione potrebbe essere Sarri, che negli scorsi giorni ha dichiarato: "È anarchico, ma se riusciamo a inquadrarlo è fortissimo. È l'unica incognita che ho in difesa". Il tecnico lo valuterà durante il ritiro di Formello, ma se non si dovesse rivelare adatto ai suoi schemi di gioco, potrebbe anche partire.

