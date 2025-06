Lazio, Agostinelli: "Belahyane con Sarri può stupire. Rovella? Sacrificabile se..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex giocatore biancoceleste Andrea Agostinelli ha detto la sua su Niccolò Rovella e Reda Belahyane, del quale ha elohgiato le caratteristiche.

“Alla Lazio manca un grande calciatore di punizioni. E’ un po’ un trend generale della Serie A, ma nel calcio di oggi è troppo importante avere un ‘jolly’ da calcio da fermo. Nico Gonzalez? Non sacrificherei Rovella, per dire un nome, per il giocatore argentino. Belahyane? Ha 21 anni, è in una fase importante della sue crescita. Il Verona era più costretto a difendersi che ad attaccare. E’ fisicamente simile a Torreira o a Pizzarro. Rapido, baricentro basso. Ha qualità tecniche per gestire il pallone. Nei tre del centrocampo lo vedo solo come play, non come mezzala, perché oggi in quel ruolo hai bisogno di qualcuno che si butti negli spazi. Su Reda o ci si crede o no. Lui ha temperamento, cattura palloni. In quella zona Pirlo riusciva con l’intelligenza riuscita a conquistare diversi palloni. Il ragazzo è interessante, Baroni non ci ha creduto, ora vediamo con Sarri. Può diventare un giocatore sopra la media, che stupisce. A Verona non è facile giocare, ricordiamolo, ma le caratteristiche sono interessanti, anche nell’ottica della doppia fase”.

“Rovella? Secondo me per Sarri potrebbe essere sacrificabile, a patto che vengano investiti correttamente i soldi ottenuti dalla sua cessione”.

