Italia, Gattuso pronto al debutto con l'Under 21: i dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura di Rino Gattuso sulla panchina dell'Italia è ufficialmente iniziata. Nella giornata di ieri il ct azzurro è stato presentato in conferenza stampa e già nella giornata di domani è pronto al "debutto".

Gattuso sarà infatti sulla tribune della Dac Arena, in Slovacchia, per assistere alla gara dell'Italia Under 21 che affronterà ai quarti di finale dell'Europeo la Germania.

"In Slovacchia, dove 25 anni fa si laureò campione d’Europa con la Nazionale Under 21, Gennaro Gattuso si appresta a fare la sua prima uscita ufficiale da commissario tecnico in occasione del quarto di finale del Campionato Europeo Under 21 che domenica 22 giugno (ore 21, diretta su Rai 1) alla ‘Dac Arena’ di Dunajska Streda vedrà l’Italia opposta alla Germania", questa la nota della Figc.

