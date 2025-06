Mourinho è stato vicino alla Nazionale italiana: ecco chi ha detto no

TUTTOmercatoWEB.com

José Mourinho è stato uno dei candidati a ricoprire il ruolo di ct dell'Italia dopo l'esonero di Spalletti. Come riportato da La Repubblica a spingere per il portoghese c'era soprattutto lo sponsor degli azzurri, Adidas, ma la candidatura ha trovato due bocciature.

Il primo muro è stato il Fenerbahçe, che per liberare Mourinho avrebbe voluto il riconoscimento di una sorta di penale, quantificabile in milioni di euro, il secondo è rappresentato da Buffon, convinto che per risollevare le sorti della Nazionale servisse una figura diversa, come quella di un ex campione del Mondo come poi è stato vista la scela di Gattuso.

