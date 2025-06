Lazio, Rocchi racconta: "Derby, Coppa Italia, Klose e il mio futuro: ecco tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'ex attaccante della Lazio e ora allenatore delle giovanili Tommaso Rocchi è stato protagonista della nuova puntata di Storie di Calcio su TMW Radio. Di seguito le sue parole: "Mi definisco una persona perbene, uno che crede sempre in quello che fa, che non si arrende. Che da bambino aveva un sogno che era quello di giocare al calcio, ma con sacrifici ce l'ho fatta. Si deve sempre ottenere il massimo e lottare per ottenere qualcosa nella vita. Oltre alle capacità tecniche e tattiche c'è sempre la parte mentale che ti porta a spingerti oltre, anche nei momenti di difficoltà. Punto sempre a migliorarmi, anche oggi".

GLI INIZI ALLA JUVENTUS - "Sono partito molto giovane da casa, è stata dura. Gradualmente, vedendo che le cose miglioravano ho acquistato fiducia in me stesso, anche mentalmente. E ho pensato che tutti questi sacrifici dovevano portarmi a giocare. Arrivare alla Juve non era facile, soprattutto in prima squadra. Io volevo entrare nel mondo del calcio e guadagnarmi quello che poi mi sono guadagnato. Mi ricordo che mi allenavo in prima squadra con Roberto Baggio, incredibile".

LA SERIE B E LA SERIE C - "Ho quasi sempre preferito andare in categorie minori per giocare e dimostrare il mio valore. La Serie C mi è servita per farmi le ossa e mi ha fatto dimostrare le mie potenzialità. E lo dico anche ai ragazzi di oggi di fare una scelta del genere".

GLI ALLENATORI - "Baldini è uno dei tecnici più importanti che ho avuto, perché arrivavo dal Treviso in Serie B, lui mi volle all'Empoli e mi ha trasmesso tanto in termini di sacrificio. E' lui che mi ha adattato ad esterno. Mi sento legato a Delio Rossi, perché ci ho vissuto diversi anni alla Lazio, un professionista e un grande lavoratore. E poi anche con Reja".

I MOMENTI PIÙ IMPORTANTI - "Tutti i derby vinti e la vittoria di Pechino. E' stato un coronamento importante, perché la Coppa Italia fu il primo trofeo vinto. Poi giocare la Supercoppa contro l'Inter del Triplete, vincere segnando e con la fascia da capitano... Mourinho? A distanza di qualche anno dico però che qualche telefonata è arrivata per andare lì, a giocare nella sua Inter. Alla fine ci sono andato con qualche anno di ritardo".

IL PERIODO PIÙ DELICATO - "L'anno delle Olimpiadi. Era una grande occasione andarci da fuori quota nell'U21. Fui solo io a dare l'ok, ma prima della prima partita presi una ginocchiata sul perone in allenamento. Pensavo fosse una botta, saltai la prima gara, giocai la seconda anche se ero ancora dolorante, segnai anche poi però dopo che uscii, mi sedetti in panchina e quando provai a rialzarmi non ce la facevo. La diagnosi il giorno dopo fu: perone rotto. Quando tornai rimasi fermo due mesi e saltai la preparazione estiva. Giocai poco, anche perché alla Lazio arrivò Zarate, ma in generale fu un anno difficile".

LA LAZIO - "Arrivai nell'estate 2004, ma all'ultimo giorno di mercato. L'Empoli voleva monetizzare ma alla fine l'offerta giusta arrivò solo all'ultimo giorno. Lotito mi prese insieme ad altri 8 giocatori, ma per me fu una grande gioia, perché andavo in una grande squadra. Andavo a Roma, in un club importante, fu un momento importante per me. Del primo anno ricordo il derby del 6 gennaio, con Di Canio che mi ha trasmesso una grande lazialità. Ho vissuto due anni insieme in camera con lui, e sono stati due anni importanti. Di quei nove anni di Lazio porto dentro tanti momenti. In particolare le vittorie, i gol, in particolare il centesimo, è stato importante. Fu il coronamento di un lavoro partito da lontano. Eravamo a Cagliari, fu il gol del 3-0. Un ricordo indelebile".

KLOSE E INZAGHI - "Klose? Mi ha colpito soprattutto la sua professionalità, il modo di allenarsi, al sua serietà. Era molto propenso nel giocare insieme. Si allenava sempre al massimo, stava sempre attento al fisico. Simone Inzaghi? Non mi aspettavo che arrivasse a questi livelli da allenatore, ma lo si vedeva che sapeva di calcio. Quando giochi meno, l'occhio ti va più su certi aspetti del gioco e lui ce l'aveva".

ESULTANZA, FIGLI E FUTURO - "La mia esultanza? In quel periodo le facevano tutti. Un giorno mia figlia piccolina per indicarmi una palla, indicò con l'indice ma rimase con il pollice aperto. E così è nata quell'esultanza. Ho sempre pensato che sia giusto che i figli seguano la loro strada. Il mio nome è importante e non voglio mai condizionare le situazioni. Ci confrontiamo spesso, ma se non lo chiede lui non lo faccio mai. Lo faccio fare senza pressioni. Non mi manca giocare a calcio, tanto che oggi non lo faccio. Ho giocato e corso tanto, ora non lo faccio più. Sono allenatore, sto sul campo, mi manca solo l'adrenalina che avevo da giocatore. Il sogno? Sta nel cassetto e lo tirerò fuori al momento giusto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.