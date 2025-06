Ex Lazio | Immobile apre al ritorno in Italia: contatti con il Bologna

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile può tornare in Italia. Prima l'interesse di Fiorentina e Milan, ora quello del Bologna. L'ex capitano della Lazio è in uscita dal Besiktas e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha aperto a un possibile ritorno in Serie A. Ci sono già stati dei contatti infatti tra il centravanti e il club rossoblù, in particolare con Italiano. L'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio che Immobile percepisce in Turchia, ovvero 6,5 milioni di euro. Le parti, comunque, sono in trattativa per trovare l'accordo.

