Lazio, De Grandis (Sky): "Sarri vuole migliorare la squadra, ma con quali soldi?"

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto il giornalista di SkySport Stefano De Grandis, che ha parlato della situazione piuttosto bloccata in casa Lazio per quanto riguarda il mercato estivo. In particolare, poi, si è soffermato anche su diversi singoli della rosa biancoceleste, oltre che su possibili obiettivi in entrata. Di seguito le sue parole.

"I tifosi non sono spaventati da Inter, Milan e Juventus, ma da Bologna, Fiorentina e Atalanta che hanno una possibilità di spesa maggiore di quella della Lazio. Sarri ha detto che la squadra va migliorata, ma con quali soldi? Il mercato partirà con la prima uscita, ma le altre squadre non aspettano. Negli ultimi giorni poi è difficile trovare giocatori importanti non ancora accasati. La Lazio spesso valuta troppo i suoi giocatori. Ovviamente si possono fare anche degli scambi, come quello tra Rovella e Frattesi. Ma il rischio poi è che il monte ingaggi si alza troppo per i parametri attuali della società".

"Tchaouna? Con l'offerta giusto credo che partirà subito. Sarri vuole vederlo in ritiro, ma già 15 milioni di euro sono irrinunciabili. Rovella mi piace molto e lo terrei, ma se arriva una proposta da cinquanta milioni bisogna venderlo per forza, anche perché non vale quella cifra. Le uscite saranno condizionate dalle richieste. Alcuni giocatori sono incedibili, come Gila, Guendouzi e Zaccagni. Ma gli altri no. Fabbian? Mi piace, è un centrocampista fisico e ha gol nelle gambe. È quello che manca al centrocampo della Lazio".

