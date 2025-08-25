Temptation Island | Due protagonisti del reality al Sinigaglia per Como - Lazio

Fonte: TuttoGossipNews.it

Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri di Temptation Island sono tornati al centro dell’attenzione. I due sono stati beccati dalle telecamere di Dazn mentre assistevano insieme alla partita tra Como e Lazio, allo stadio Sinigaglia. Sorridenti e rilassati sugli spalti, la loro presenza non è certo passata inosservata... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > TEMPTATION ISLAND <

