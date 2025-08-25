WOMEN | Lazio, Oliviero: il messaggio alla squadra dopo il successo col Napoli - FOTO

La Lazio Women ha conquistato la prima vittoria stagionale, battendo il Napoli 2-1 in rimonta nella prima giornata della Serie A Women's Cup. Una gara complicata per le ragazze di Grassadonia che, soprattutto nel primo tempo, hanno sofferto parecchio la pressione delle avversarie. Nel secondo tempo però, complici anche i cambi, le biancocelesti con determinazione e spirito di gruppo hanno saputo ribaltare il risultato grazie alle reti di Karczewska e Visentin.

A distanza di qualche giorno dalla partita, via social Elisabetta Oliviero ha condiviso un post. Un messaggio d'incoraggiamento a sé stessa e alle compagne in vista della stagione che è appena inziata. "Trust the process" ha scritto il difensore, per dire di avere fiducia e di crederci sempre anche quando le cose si fanno complicate.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE