Immobile, il fratello sui social: "Ci rialzeremo contro i gufi e gli invidiosi" - FT
Un ritorno in Serie A non di certo fortunato per Ciro Immobile. Di fatto il suo esordio con la maglia del Bologna è durato appena mezz’ora causa infortunio. Due mesi ai box per l’ex bomber della Lazio che nella gara contro la Roma ha rimediato una lesione del retto femorale.
Sui social è il fratello Antonio a sostenerlo: “È solo un incidente di percorso, ci rialzeremo come sempre. Contro tutti i gufi e gli invidiosi”, queste le sue parole.
