Lazio, ricordi Stengs? Ora può sbarcare in Serie A: ci prova il Pisa
Calvin Stengs in Serie A, ma non alla Lazio. L'estate scorsa era uno dei nomi di mercato più caldi in ottica biancoceleste, richiesto da Baroni per l'attacco. Alla fine, però, è rimasto al Feyenoord. Un anno dopo può sbarcare davvero in Italia: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com ci starebbe provando il Pisa, a caccia di un esterno d'attacco da regalare a Gilardino. "Oggi c'è stato nuovo contatto per capire se c’è la reale apertura come da qualche segnale ricevuto nelle ultime ore", si legge.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.