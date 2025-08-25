Lazio, senti Romondini: "Il Como può arrivare in Europa, ma..."
L'ex calciatore Fabrizio Romondini, intervenuto ai microfoni di TMW, ha espresso la sua opinione in merito alla stagione che potrà fare il Como di Fabregas. La vittoria contro la Lazio apre la strada a nuove considerazioni e nuove ambizioni, tanto da immaginare i lariani in lotta per l'Europa dopo solo un anno dalla promozione nel massimo campionato italiano. Ecco di seguito le sue parole:
“Può arrivare in Europa, ma non la definirei una sorpresa perché già lo scorso anno aveva dimostrato una compattezza invidiabile. Ha mantenuto giocatori forti, ne ha aggiunti spendendo diversi milioni, mantenendo il suo allenatore, non sarà neanche una sorpresa vederla in alta classifica".
