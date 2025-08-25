Serie A Women's Cup | Milan, tegola per Bakker: si ferma un difensore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Passo falso del Milan che nel giorno del debutto nella Serie A Women's Cup ha incassato la prima sconfitta stagionale. Le rossonere hanno perso 0-2 col Sassuolo, ma non è la sola brutta notizia per Bakker. L'allenatrice infatti, deve fare i conti anche con l'infortunio di Nadine Sorelli. Il difensore, come rilevato dagli esami strumentali, ha riportato una frattura del malleolo peroneale della caviglia sinistra. A renderlo noto è stato il club attraverso un comunicato in cui ha specificato che: "richiederà approfondimenti diagnostici e consulenze specialistiche per eventuale intervento chirurgico".

