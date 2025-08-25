Lazio, hai una concorrente in più per l'Europa. Impallomeni: "Il Como può..."
Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, esalta le gesta del Como e lo inserisce tra le pretendenti per un posto in Europa. Ecco di seguito le sue parole: “A me colpisce il modo in cui gioca per vincere. Sottovalutiamo giocatori forti e giovani, che hanno fame, con un allenatore assatanato. Non tutte giocano per vincere come il Como. Potrebbe essere la grande sorpresa. È da tenere in considerazione per l’Europa”.
