Calciomercato Lazio | Martin, aumenta la concorrenza. Ma attenzione a...

CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle scorse settimane in ottica Lazio era emerso un nome noto in Italia per la fascia sinistra: quello di Aaron Martin del Genoa. Autore di 8 assist nell'ultima stagione di Serie A, era stato indicato come papabile sostituto di Nuno Tavares qualora il terzino portoghese dovesse lasciare la Capitale. Le sue ottime doti offensive, abbinate a una buona qualità difensiva hanno attirato le attenzioni della dirigenza biancoceleste, pronta a visionarlo da vicino e a tenerlo in considerazione come potenziale rinforzo. La Lazio, però, non sarebbe l'unica a essersi fatta avanti.

IL WEST HAM SU MAARTIN - Secondo quanto riportato dal portale inglese footballinsider, infatti, Aaron Martin sarebbe finito anche nel mirino del West Ham, squadra di Premier League alla ricerca di rinforzi in quel reparto dopo la decisione di non prolungare il contratto di Aaron Creswell. Attenzione, però, a possibili incroci di mercato. Tra le file degli Hammers, infatti, c'è un calciatore che Maurizio Sarri conosce molto bene e che riabbraccerebbe volentieri: Emerson Palmieri. L'ex Chelsea non è un incedibile del club londinese che, davanti a un'offerta congrua, potrebbe anche lasciarlo partire, soprattutto se la Lazio dovesse decidere di estraniarsi dalla corsa al terzino del Genoa.

