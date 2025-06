Inter, Acerbi contro un tifoso del PSG: "Sono matto, ti sfondo di botte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine dell'allenamento dell'Inter a Seattle, dove i nerazzurri disputeranno le prossime due partite del Mondiale per Club, Francesco Acerbi è stato protagonista di uno scontro verbale con un tifoso del Paris Saint Germain. In un video circolato sui social, si vede l'ex difensore della Lazio affrontare a muso duro il supporter del PSG, reo di averlo provocato per il dribbling subito da Barcola durante la finale di Champions League di Monaco.

Con l'aiuto di un traduttore Acerbi ha risposto in maniera decisa: "Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il c***". Queste le parole del centrale che ha poi aggiunto: "Se esco da lì e tu mi fai 'Acerbi-Barcola' no, perché io sono matto e ti sfondo di botte".

