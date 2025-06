Lazio, Sarri 'blocca' il mercato: dubbi su ogni reparto e tanti in bilico

RASSEGNA STAMPA - Non si muove una foglia a Formello, senza il giudizio di Sarri tutto resta bloccato sul mercato. A frenare i movimenti in entrata non è solamente l’indice di liquidità, una grana non di poco conto per il club, ma anche la volontà del tecnico che vuole guardare da vicino la rosa e poi decidere chi può fare al caso suo e chi no. Il gruppo degli osservati speciali, si legge sul Corriere dello Sport, comprende sia i giocatori maturati nell’ultima stagione sia gli innesti della scorsa estate.

In tal senso, il ritiro sarà fondamentale. Allenamento dopo allenamento il tecnico potrà tirare le somme e definire il vero piano per rafforzare l’organico. Gli interrogativi maggiori, sottolinea il quotidiano, sono gli acquisti fatti lo scorso anno. Tchaouna è il primo esempio e poi Noslin, Dele-Bashiru, Tavares. Il discorso riguarda anche il centravanti, è sfida tra Dia e Castellanos. Poi, c’è anche Isaksen che sotto la sua guida è stato poco impiegato. Si attenderà il suo ok sulle cessioni, a meno di offerte irrinunciabili. La dirigenza, che non comprerà e venderà tanto per, s’impegnerà a a dare al toscano una rosa da 20 giocatori di movimento più 3 portieri, ridotta per via dell’assenza dalle coppe europee.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE