Italia, Zoff: "Gattuso scelta giusta. Ci danno per spacciati ma..."

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l'ex campione del Mondo Dino Zoff si è così espresso sulla Nazionale e sulla scelta di Gattuso come nuovo ct: "Penso innanzitutto che sia giusta la scelta Gattuso per allenare la nostra Nazionale, Rino è stato in azzurro e conosce lo spirito che ci deve essere. Può dare un contributo e non ha niente da perdere perché ci considerano già tutti non qualificati. Invece io vedo delle possibilità di andarci a prendere questo Mondiale".

"Abbiamo sbagliato perché fino ad ora non eravamo abbastanza forti per andare al Mondiale, lo sport non ha mezze misure. Ci sono periodi più o meno buoni, poi c’è la sfortuna, ma se non vai al Mondiale per due edizioni è perché hai dei limiti. Abbiamo qualche carenza nostra e questa si traduce in queste partite che non riusciamo a superare".

