Galatasaray, il presidente sogna Calhanoglu. L'Inter si guarda intorno: e Rovella...

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria del campionato turco, il Galatasaray punta il grande colpo. Con l'addio di Inzaghi all'Inter, il presidente del club Dursun Ozbek sogna di acquistare Hakan Calhanoglu. Proprio sul possibile affare si è soffermato il patron in conferenza stampa: "Calhanoglu è la luce dei nostri occhi. È un giocatore importante, ogni squadra lo vorrebbe. Il mio incontro con Hakan non è stato un incontro di mercato. Un gruppo di amici stava parlando al telefono con Hakan, quando mi hanno visto mi hanno passato il telefono. Ci siamo salutati, mi ha detto che fin da bambino è tifoso del Galatasaray. Io gli ho augurato il meglio. È molto importante che si sappia che è andata così".

Il presidente del Galatasaray insomma stravede per il centrocampista, la trattativa è complicata ma resta in piedi. Nel caso in cui andasse in porto, i nerazzurri saranno costretti a fiondarsi sul mercato per trovare un sostituto. In lista c'è sempre il nome di Nicolò Rovella: la Lazio non è intenzionata a venderlo (e lui ha dichiarato amore ai colori biancocelesti), ma nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che potrebbe stravolgere la situazione. Oltre all'ex Juventus nel mirino dell'Inter ci sono anche Ederson, Ricci e Bernabé.

